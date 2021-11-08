Евгения Медведева показала яркие фото нового номера с Милохиным в «Ледниковом периоде»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. На снимках спортсменка изображена с тиктокером Даней Милохиным, с которым она вместе выступает в телепроекте «Ледниковый период»; они продемонстрировали новый номер.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Напомним, участников «Ледникового периода» судят пять членов жюри. В этом сезоне помимо Татьяны Тарасовой это место занимают Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё двое меняются на протяжении всего сезона. За каждый номер танцоры на льду получают две оценки по шестибалльной шкале: одну за технику, вторую за артистизм. Участники, набравшие наименьшее количество баллов, выбывают из соревнований. Ведущими проекта являются Алексей Ягудин и Алина Загитова.

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