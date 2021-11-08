Инна Гончаренко оценила первое и второе места Щербаковой и Хромых на Гран-при Италии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию поделилась мнением о выступлениях Анны Щербаковой и Майи Хромых, которые на Гран-при Италии стали первой и второй соответственно.

«Совершенно не удивлена тем фактом, что наши девушки заняли первое и второе места. Всё решает и расставляет на свои места произвольная, а не короткая программа. Наша чемпионка мира, будучи опытным спортсменом, всё это знает, и у неё есть такое качество, как вовремя собраться и сделать то, что от неё требуется. Она продемонстрировала не просто чистый, а сильный прокат. Просто чемпионское выступление.

Майя тоже умничка, сделала свои два четверных. Да, у неё был небольшой казус с риттбергером, но я думаю, что всё придёт с опытом. Это её дебютное выступление на взрослом уровне. Со временем она будет выступать всё стабильнее и лучше», — приводит слова Гончаренко Metaratings.

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