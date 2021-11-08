Бестемьянова: Щербакова и Хромых напугали нас после короткой программы на Гран-при Италии
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Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о выступлениях Анны Щербаковой и Майи Хромых, которые на Гран-при Италии стали первой и второй соответственно. После короткой программы Хромых и Щербакова уступали представительнице Бельгии Луне Хендрикс, по итогам двух прокатов они обошли её.
«Аня Щербакова — огромная молодец. Прекрасно каталась и Майя Хромых. Так что девочки пусть и напугали нас после короткой, но потом всё встало на свои места. Чему мы очень все рады», — приводят слова Натальи Бестемьяновой «Известия».
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