Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бестемьянова: Щербакова и Хромых напугали нас после короткой программы на Гран-при Италии

Бестемьянова: Щербакова и Хромых напугали нас после короткой программы на Гран-при Италии
Комментарии

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о выступлениях Анны Щербаковой и Майи Хромых, которые на Гран-при Италии стали первой и второй соответственно. После короткой программы Хромых и Щербакова уступали представительнице Бельгии Луне Хендрикс, по итогам двух прокатов они обошли её.

«Аня Щербакова — огромная молодец. Прекрасно каталась и Майя Хромых. Так что девочки пусть и напугали нас после короткой, но потом всё встало на свои места. Чему мы очень все рады», — приводят слова Натальи Бестемьяновой «Известия».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021