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«Раздали рок-н-ролл». Волосожар поделилась снимком с нового номера в «Ледниковом периоде»

«Раздали рок-н-ролл». Волосожар поделилась снимком с нового номера в «Ледниковом периоде»
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Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар прокомментировала очередное выступление на телешоу «Ледниковый период», в котором её партнёром является актёр Фёдор Федотов.

«Раздали рок-н-ролл. Я даже не знаю, что написать, мы, кажется, всё сказали на льду.

Это было очень классно! Сложно, но прямо в кайф Ну когда и где ещё я прыгну в кабриолет, и поеду, не снимая коньки?

Спасибо всем за поддержку, за всё, что вы пишите, это нереально заряжает на работу дальше, потому что хочется ещё удивлять и удивлять. А планку мы подняли высоко…» — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграм».

35-летняя Татьяна Волосожар вместе с мужем Максимом Траньковым является двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, а также четырёхкратной чемпионкой Европы (2012–2014, 2016) и трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).

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