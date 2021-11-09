Анна Щербакова рассказала о травме, с которой выступала на Budapest Trophy

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о травме, с которой ей пришлось выступать на турнире Budapest Trophy в октябре. Спортсменка заняла тогда второе место, проиграв Майе Хромых.
«Сейчас меня вообще ничего не беспокоит, работаю в полную силу, ничего не мешает. Что касается пластыря на шее в Будапеште, то нет ни одного спортсмена, который бы обошёлся без травм. Бывают серьёзные травмы, а бывают мелкие, при которых можно даже не прекращать тренировки.
Просто так совпало, что именно в момент соревнований в Будапеште у меня была такая небольшая травма. В качестве лечения был этот пластырь. Нужно было немного полечиться, не делать какие-то сильные прогибы. Но дальше всё залечили, и сейчас всё хорошо. Это такие мелочи, которые случаются со спортсменами постоянно», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Ефимова.
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