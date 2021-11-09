Анна Щербакова сообщила, как на неё повлияли тренировки с Юлией Липницкой

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, какое влияние на неё оказали тренировки с олимпийской чемпионкой Юлией Липницкой, проходившие в олимпийском сезоне — 2013/2014.
«Я пришла осенью и видела подготовку Юли к Олимпиаде. Я тогда ещё была совсем маленькой, прыгала только двойные прыжки, но с большим интересом смотрела, как старшие тренируются. Это мне дало большой опыт. В тот момент у меня вообще мир фигурного катания перевернулся. До этого я неосознанно подходила к фигурному катанию. То есть родители привозят на тренировки, мне нравится, я катаюсь. Тренер поставил программу, у меня была «Розовая пантера», классные движения, соревнования.
Я всегда это очень любила: смотреть на судей, улыбаться. Но, перейдя в группу к Этери Георгиевне (Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата»), постепенно я стала более осознанной, потому что у неё нельзя приходить и просто что-то в своё удовольствие делать, всё это должно быть уже профессионально. Я не представляла, что в будущем стану фигуристкой. Но в группе Этери Георгиевны осознала, что хочу заниматься профессионально», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Ефимова.
Также Щербакова рассказала, готова ли она к всплеску популярности после Олимпиады.
«Рано ещё, наверное, об этом говорить. Мы постепенно идём к своей цели. Естественно, не буду отрицать, что какие-то мысли об этом есть. Но ещё рано, нужно абстрагироваться от этого. Я понимаю: чтобы реализовать какие-то свои цели, нужно ещё много поработать на тренировках, нужно шаг за шагом идти. Но отогнать эти мысли всё равно не получается, стараюсь проецировать их на тренировки», — сказала Анна.
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