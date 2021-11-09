Анна Щербакова рассказала, как относится к негативным комментариям

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала об отношении к негативным комментариям в свой адрес.

«Фигурное катание сейчас очень популярный вид спорта, и иногда чувствуется, что малейшие шаги могут обсуждаться как-то в прессе. Иногда сам не ожидаешь, что из обычного события могут новость сделать. Но я стараюсь на это спокойно реагировать, и у меня получается сделать так, чтобы мне это никак не мешало, а это самое главное. Но вообще я любопытная, за всем слежу. Иногда читаю комментарии, что скрывать.

Наверное, всех людей может зацепить какой-то негатив. Но не могу сказать, что я пролистываю добрые комментарии. Я и поддержку огромную тоже чувствую из интернета. Нельзя сказать, что оттуда только негатив идёт. У меня есть и фан-группы, которые меня очень поддерживают, есть болельщики, которые постоянно пишут. Когда ты это читаешь после соревнований, ответить всем невозможно, но когда ты это видишь, это придаёт воодушевление на дальнейшую работу. Надо просто правильно реагировать на негатив и на позитив. Чтобы совершенствоваться, у меня есть тренеры, которые всегда укажут на мои недочёты. Так что я не отношусь серьёзно к комментариям с критикой, потому что у меня есть люди, которые мне всегда скажут как лучше, и для меня их мнение всегда будет авторитетнее», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Ефимова.

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