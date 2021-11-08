Меган Дюамель одним словом отреагировала на снятие Александры Трусовой с Гран-при Японии

Олимпийская чемпионка в команде, двукратная чемпионка мира в парном катании канадская фигуристка Меган Дюамель одним словом прокомментировала снятие российской фигуристки Александры Трусовой с Гран-при Японии. Турнир пройдёт в ближайшие выходные.

«Не-е-ет», — написала Дюамель в своём «твиттере», комментируя соответствующую новость.

Напомним, на предыдущем этапе Гран-при в США 17-летняя фигуристка одержала победу. Она исполнила произвольную программу с одним четверным прыжком – лутцем. Второй стала Дарья Усачёва, которая тоже тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Александра Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы 2020, а также бронзовым призёром чемпионата мира — 2021.

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