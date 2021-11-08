Коган: Трусова пропускает этап Гран-при в Японии по настоятельной рекомендации врачей

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган назвал причину пропуска Александрой Трусовой этапа Гран-при в Японии.



«Прежде всего хотел бы уточнить формулировку: Саша не снялась с этапа, а пропускает его по настоятельной рекомендации врачей. Все эти рекомендации согласованы с ФФККР, и мы вместе решили, что для Трусовой первостепенно восстановиться и спокойно готовиться к чемпионату России с тем, чтобы отобраться на Олимпийские игры», — цитирует Когана «RT на русском».



Этап Гран-при в Японии пройдёт 12-14 ноября.



Напомним, на предыдущем этапе Гран-при в США 17-летняя фигуристка одержала победу. Она исполнила произвольную программу с одним четверным прыжком – лутцем. Второй стала Дарья Усачёва, которая тоже тренируется под руководством Этери Тутберидзе.



Александра Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы 2020, а также бронзовым призёром чемпионата мира — 2021.



Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме Даниил Глейхенгауз прокомментировал снятие Александры Трусовой с Гран-при Японии