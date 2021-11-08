Даниил Глейхенгауз: нам не нужна благодарность от Алёны Косторной

Хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, поделился мнением о российской фигуристке Алёне Косторной. Косторная вернулась в группу Тутберидзе, после того как провела сезон под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«Алёна выложила очень добрый, душевный пост, где поблагодарила нас за работу с ней. Если бы это ещё больше, скажем так, прокладывалось не в благодарности в «Инстаграме», а в тренировочном процессе… Нам не нужна от неё благодарность, наша задача — помочь ей достичь её максимума. И когда у нас это получится, она покажет себя во всей красе. На данный момент это не её максимум, я думаю, что все это понимают.
Халтурит ли Косторная? Это вам ответит сама Алёна, я не могу ей влезть в голову. Сложно сказать, что это мотивация. Надо разбираться ей самой в себе. Люди все разные, не все мы можем каждый день делать одно и то же и отключать свои эмоции, работать на повторение. Делать одно и то же, одно и то же — в этом и есть сложность нашего спорта. Выйти на соревнования в красивом платье, порадовать публику и прокатать для неё один ра — это для них праздник. А вот каждый день это делать на тренировках — это самое сложное», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.
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