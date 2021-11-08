Канадский фигурист: огонь вернулся к Щербаковой

Канадский фигурист Дилан Москович прокомментировал победу российской фигуристки Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Турине (Италия).
«Я же говорил, что Щербакова победит. Она выглядела хорошо, огонь вернулся к ней в произвольной программе. Это чувствовалось особенно в середине программы, когда её лицо изменилось и она начала показывать другие эмоции, чувства. Её напор вернулся, скорость стала выше. В этот раз она выглядела ещё более взрослой, выглядела как действующая чемпионка мира.
По сути, финал Гран-при будет выглядеть как тренировочный день школы Тутберидзе, если так и продолжится. Но видеть, как Щербакова выходит, зная, что более молодые девушки пришли и оказывают давление, и показывает высокий уровень в олимпийский сезон, многое говорит о том, что мы можем от неё ожидать», — сказал Москович в эфире CBC.
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