Канадский хореограф: я уже путаюсь в этих русских девушках с четверными прыжками

Канадский хореограф Эшер Хилл оценил выступление российских фигуристок на этапе Гран-при в Турине (Италия). Победу одержала Анна Щербакова. Второе место заняла Майя Хромых.
«Щербакова перед этим соревнованием проиграла своей ближайшей сопернице и партнёрше Хромых. И перед произвольной программой Анна была лишь третьей из-за ошибки в каскаде, когда она прыгнула двойной тулуп вместо тройного риттбергера. Но даже несмотря на это, у неё был совсем другой огонь, катание улучшилось, подросли компоненты, улучшилась интерпретация музыки, общение с аудиторией.
В произвольной программе Щербакова начала с роскошного четверного флипа, и всё её выступление было на высоком уровне. Личный рекорд — 165 баллов. Но при этом она отстаёт от Валиевой, выигравшей этап Гран-при в Канаде, на 15 баллов. В Италии Анне противостояла ещё одна феноменальная россиянка — Хромых, обыгравшая её на Budapest Trophy. Здесь Майя стала второй. Я уже путаюсь в этих русских девушках с четверными. Это позитивная путаница, девушки невероятные, но всё же», — сказал Хилл в эфире CBC.
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