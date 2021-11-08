Хореограф мюзикла «Нотр-Дам де Пари» описал Анну Щербакову одной фразой
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Швейцарский хореограф-постановщик Мартино Мюллер, который известен тем, что создал хореографию для таких мюзиклов, как «Нотр-Дам де Пари», «Питер Пен» и «Обручённые», поделился мнением о чемпионке мира 2021 года россиянке Анне Щербаковой, которая в минувшие выходные выиграла этап Гран-при в Турине (Италия). Щербакова заняла лишь третье место в короткой программе, однако в произвольной программе стала лучшей и завоевала золото по сумме двух прокатов.
«Анна очень талантливая фигуристка с невероятной техникой», — приводит слова Мартино Мюллера издание Inoprosport.
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