Анна Щербакова показала фото с золотой медалью за победу на Гран-при Италии

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка держит золотую медаль, завоёванную на Гран-при Италии. Щербакова стала третьей в короткой программе, однако в произвольной стала лучшей и завоевала золото по сумме двух прокатов.

«Гран-при Турина. Спасибо моим тренерам за то, что всегда рядом и верят в меня. И спасибо всем, кто писал, переживал, поддерживал. Возвращаемся в Москву с новыми силами», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.

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