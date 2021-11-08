Анна Щербакова показала фото с золотой медалью за победу на Гран-при Италии
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Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка держит золотую медаль, завоёванную на Гран-при Италии. Щербакова стала третьей в короткой программе, однако в произвольной стала лучшей и завоевала золото по сумме двух прокатов.
«Гран-при Турина. Спасибо моим тренерам за то, что всегда рядом и верят в меня. И спасибо всем, кто писал, переживал, поддерживал. Возвращаемся в Москву с новыми силами», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.
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