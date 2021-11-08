Слуцкая — о снятии Трусовой с этапа Гран-при: это неважный старт, тем более в сезон ОИ

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала снятие российской фигуристки Александры Трусовой с Гран-при Японии. Турнир пройдёт в ближайшие выходные, финал Гран-при запланирован на середину декабря.

«Финал Гран-при не является каким-то очень важным стартом, тем более в олимпийском сезоне. Финал Гран-при всегда был коммерческим турниром, на который было престижно попасть. Но когда речь идёт об Олимпийских играх, то все подходят к подготовке к турниру, иногда чем-то жертвуя», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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