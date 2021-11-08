Слуцкая — о снятии Трусовой с этапа Гран-при: это неважный старт, тем более в сезон ОИ

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала снятие российской фигуристки Александры Трусовой с Гран-при Японии. Турнир пройдёт в ближайшие выходные, финал Гран-при запланирован на середину декабря.
«Финал Гран-при не является каким-то очень важным стартом, тем более в олимпийском сезоне. Финал Гран-при всегда был коммерческим турниром, на который было престижно попасть. Но когда речь идёт об Олимпийских играх, то все подходят к подготовке к турниру, иногда чем-то жертвуя», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 8 ноября 2021
-
12:45
-
12:27
-
12:22
-
12:02
-
11:26
-
10:49
-
10:47
-
10:29
-
10:27
-
10:27
-
10:22
-
10:21
-
10:15
-
10:08
-
09:44
-
09:30
-
09:21
-
08:40
-
08:34
-
08:05
-
07:54
-
07:31
-
07:24
-
00:37
- 7 ноября 2021
-
20:55
-
20:39
-
20:33
-
18:31
-
16:50
-
16:25
-
16:18
-
15:44
-
12:54
-
11:15
-
11:14