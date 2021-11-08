Алёна Косторная удалила пост с благодарностями в адрес Этери Тутберидзе и её штаба

Российская фигуристка Алёна Косторная, занимающаяся под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, удалила пост в «Инстаграме» с благодарностями в адрес наставницы и её штаба. Косторная опубликовала этот пост 31 октября, в настоящее время его нет у неё на странице.

«Большое спасибо. Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам – Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу и всей нашей команде за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю. Спасибо родителям, которые верят в меня, несмотря ни на что. Спасибо моим болельщикам за вашу поддержку. И, конечно же, друзьям, которые, несмотря на разницу в часовых поясах, писали мне поздравительные СМС и настраивали на достойный прокат», — отмечалось в посте.

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