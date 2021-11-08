Луна Хендрикс обратилась к Щербаковой после её победы на Гран-при Италии. Анна ответила

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс обратилась к чемпионке мира 2021 года Анне Щербаковой, которая в минувшие выходные выиграла этап Гран-при в Турине (Италия). Хендрикс, лидировавшая после короткой программы, заняла третье место по итогам двух прокатов, а Щербакова, наоборот, поднялась с третьего места на первое.

«Ты потрясающий человек! Желаю тебе всего наилучшего в оставшейся части сезона, ты заслужила это! Благодарю тебя за потрясающие памятные моменты этого уик-энда!» — написала Хендрикс в комментариях к посту Щербаковой в «Инстаграме».

«Спасибо! И тебе желаю всего наилучшего в предстоящих соревнованиях», — ответила Анна.

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