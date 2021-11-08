Загитова рассказала о том, что ей сложно делиться своими мыслями с людьми

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в своём «инстаграме» рассказала о том, что ей сложно делиться с людьми своими мыслями. Несмотря на это, спортсменка постарается чаще рассказывать о своей жизни в соцсетях. Сегодня она опубликовала большой пост, в котором сообщила об этом своим подписчикам.

«Вам легко открываться людям? Рассказывать о себе, делиться мыслями? Честно, мне это даётся тяжело.



Но нужно уметь преодолевать себя. Учиться новому. Пробовать необычное», – написала Загитова в «сториз» своего «инстаграма».

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