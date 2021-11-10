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Фигурное катание: расписание Гран-при Японии 2021, 4-й этап Гран-при в Токио, NHK Trophy

Фигурное катание: расписание Гран-при Японии
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С 12 по 14 ноября в Токио (Япония) пройдёт четвёртый этап серии Гран-при по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Фигурное катание. Гран-при. Четвёртый этап. Токио, Япония
12 ноября
6:30 мск — спортивные пары, короткая программа.
8:20 — танцевальные пары, ритм-танец.
10:10 — женщины, короткая программа.
13:00 — мужчины, короткая программа.

13 ноября
6:20 — спортивные пары, произвольная программа.
8:40 — танцевальные пары, произвольный танец.
10:40 — женщины, произвольная программа.
13:30 — мужчины, произвольная программа.

14 ноября
7:20 — показательные выступления.

Российские участники Гран-при Японии
Женщины: Дарья Усачёва.
Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин.
Танцевальные пары: Софья Шевченко / Игорь Ерёменко, Виктория Синицина / Никита Кацалапов.
Спортивные пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

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