Фигурное катание: расписание Гран-при Японии

С 12 по 14 ноября в Токио (Япония) пройдёт четвёртый этап серии Гран-при по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Фигурное катание. Гран-при. Четвёртый этап. Токио, Япония

12 ноября

6:30 мск — спортивные пары, короткая программа.

8:20 — танцевальные пары, ритм-танец.

10:10 — женщины, короткая программа.

13:00 — мужчины, короткая программа.



13 ноября

6:20 — спортивные пары, произвольная программа.

8:40 — танцевальные пары, произвольный танец.

10:40 — женщины, произвольная программа.

13:30 — мужчины, произвольная программа.



14 ноября

7:20 — показательные выступления.

Российские участники Гран-при Японии

Женщины: Дарья Усачёва.

Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин.

Танцевальные пары: Софья Шевченко / Игорь Ерёменко, Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Спортивные пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.



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