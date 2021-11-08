Нэйтан Чен высказался о влиянии поступка Симоны Байлз на мироощущение спортсменов

Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Нэйтан Чен высказался о влиянии поступка соотечественницы – гимнастки Симоны Байлз – на мироощущение спортсменов.

Напомним, четырёхкратная олимпийская чемпионка Байлз оказалась в центре внимания СМИ на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после того, как досрочно завершила выступление в командном многоборье на фоне неудачи в опорном прыжке на фоне психологических проблем. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.

«Думаю, это дало всем спортсменам ощущения покоя. Многие осознали, что в конечном счёте мы должны заботиться о нашем собственном благополучии как людей, а не спортсменов. Думаю, она буквально подчеркнула эту мысль. Да, мы будем выполнять свою работу и стремиться к тому, о чём мечтаем, но главное – помнить о себе», — приводит слова Чена Wavy.