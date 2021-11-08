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«Не можешь выбрать между чёрным и красным – бери оба». Туктамышева показала свои костюмы

«Не можешь выбрать между чёрным и красным – бери оба». Туктамышева показала свои костюмы
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24-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками в «Инстаграме» своими фотографиями в костюме, предназначенном к показательному номеру «Мулен Руж».

«Отдельная большая любовь к костюмам на показательные.
Не можешь выбрать между чёрным и красным — бери оба.

Покажу вам немного закулисья с примерок», — подписала фотографии Туктамышева.

Публикация доступна в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Елизавета Туктамышева заняла второе место на Гран-при Канады, заработав 232,88 балла по итогам двух прокатов. Тренером спортсменки на данный момент Алексей Мишин.

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