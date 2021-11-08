Канадский хореограф высмеял танец дочери Тутберидзе под ритмы темнокожих

Канадский хореограф Эшер Хилл высмеял ритм-танец дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, поставленный под композицию американской хип-хоп-группы The Black Eyed Peas «Boom Boom Pow».

«Пападакис и Сизерон нас порадовали, дали то, что нам было нужно. В ритм-танце они показали вакинг-танец, придуманный на улицах Лос-Анджелеса темнокожими и другими нетрадиционными танцорами для самовыражения. Ребята подарили нам его, и это было потрясающе. Хип-хоп и уличные танцы, которые сейчас используются в ритм-танцах, порой слегка походят на «колонайзер», если вы понимаете, о чём я говорю. Помните Диану Дэвис и её партнёра? Какие они делали движения. Ну это просто... (смеётся)», — сказал Хилл на YouTube-канале «CBC Sports».

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