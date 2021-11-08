Нэйтан Чен: каждый раз выходя на лёд, просто хочу откатать лучше, чем было накануне

Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Нэйтан Чен рассказал, как относится к каждому международному старту.

Ранее Чен стал победителем второго этапа серии Гран-при, который прошёл в Ванкувере (Канада). Судьи оценили оба выступления американца в 307,18 балла.

«Свои цели в фигурном катании я всегда представлял так: «Хэй, я просто хочу двигаться вперёд, делая всё от себя возможное». Каждый раз, когда выхожу на лёд, я просто хочу быть лучше, чем накануне. Каждое соревнования для меня – просто отличная возможность показать результат работы, которую я проделал, а также ещё раз осознать, что в моей жизни будет только ограниченное количество турниров, поэтому я пытаюсь извлечь максимум из каждого старта и насладиться этим», — приводит слова Чена Wavy.

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