Серебряный призёр ЧМ 18-летний Кагияма рассказал о планах на ОИ-2022
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18-летний японский фигурист Юма Кагияма рассказал, какие цели он ставит перед собой на предстоящую Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай).
«Моей главной задачей был, есть и остаётся подиум на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Важно поставить перед собой цель и усердно над ней работать. Я постараюсь продолжить трудиться, и, надеюсь, мой отец поможет мне в достижении успеха», — приводит слова Кагиямы Sponichi.
Отец Юмы дважды принимал участие на Олимпийских играх. Сейчас он является тренером.
Напомним, в середине октября Юма Кагияма выиграл короткую программу на турнире Asian Open.
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