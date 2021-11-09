Экс-хореограф Туктамышевой прокомментировал золото и серебро Щербаковой и Хромых в Италии

Хореограф Адам Шое, который ранее работал с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, а ныне сотрудничает с бельгийкой Луной Хендрикс, поделился мнением о выступлениях Анны Щербаковой и Майи Хромых, которые на Гран-при Италии стали первой и второй соответственно. Хендрикс заняла третье место.
«От всей души поздравляю Анну Щербакову и Майю Хромых, двух красивых и талантливых фигуристок. Я с большим восхищением и глубоким уважением слежу за успешной группой Этери Тутберидзе. Работа её команды является образцовой для всего мира фигурного катания.
Программы прекрасных Анны и Майи великолепно поставлены, каждое движение от головы до стоп проработано и выверено с огромной точностью. Стиль и атмосфера музыки превосходно отражаются в движениях. Постановки дают простор для выражения высокохудожественной стороны этих потрясающих фигуристок и исполнения сложных технических элементов. Хореография осмыслена и продумана до мельчайших деталей. Программы россиянок вдохновляют меня и ещё больше мотивируют работать над собственными постановками. Хочу ещё раз поздравить их и всю группу Этери», — приводит слова Шое Inoprosport.
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