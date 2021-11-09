Экс-хореограф Туктамышевой признался, что хочет поработать с фигуристами Тутберидзе

Хореограф Адам Шое, который ранее работал с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, а ныне сотрудничает с бельгийкой Луной Хендрикс, ответил на вопрос, согласился бы он, если бы его позвали работать в группу заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
«Для меня было бы честью прежде всего получить такое приглашение, и мне было бы интересно поработать с фигуристами Тутберидзе. С большим удовольствием! Мне очень любопытно, как моё творчество и моё видение смотрелись бы на этих талантливых спортсменах. Это приятные мечты...» — приводит слова хореографа издание Inoprosport.
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