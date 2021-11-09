Майя Хромых рассказала о первом впечатлении от Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Майя Хромых, которая занимается под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, рассказала о первом впечатлении от наставницы.

«В группу Этери Георгиевны я перешла зимой 2018-го. Поначалу было очень волнительно. Мне казалось, что Этери Георгиевна какой-то инопланетянин! Я даже боялась. Но прошла первая тренировка, и я поняла, что мне всё нравится. Она свою энергию раздаёт всем на льду, всё сразу начинает получаться и хочется рвать и метать.

Да и тренировочный процесс в её группе проходит более спокойно. Ты приходишь на тренировку и знаешь, что должен сделать и как, — всё построено на самосознании. Тренеры, безусловно, помогают, но ты понимаешь, что это тебе нужно в первую очередь. А в предыдущей группе были очень активные тренировки, много ОФП, много льда. Более интенсивный такой формат», — приводятся слова Хромых на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

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