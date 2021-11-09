Майя Хромых ответила на вопрос о дружбе между фигуристками группы Тутберидзе

Российская фигуристка Майя Хромых, которая занимается под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, ответила на вопрос, существует ли дружба в «Хрустальном». По словам Хромых, она хорошо общается с Дарьей Усачёвой, Софьей Акатьевой, Аделией Петросян и Камилой Валиевой.
«Вне льда мы все очень хорошо общаемся. В раздевалке я сижу с Дашей, Соней и Аделией Петросян, и мы все хорошо общаемся. Да и с Камилой тоже, потому что мы пришли в группу примерно в одно и то же время — как-то так само получилось», — приводятся слова Хромых на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
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