Анна Щербакова показала стильные снимки с фотосессии

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова показала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Снимки сделаны в рамках фотосессии, при этом на спортсменке надето платье, в котором она выступает.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту спортсменки в «Инстаграме»:

«Какая ты, Анютка, красотка, просто прелесть. Божественная Нюта».

«Красотка! Леди со стальным характером! Нисколечко не сомневались в итогах! Это же леди Анна!»

«Естественная красота, ничем не испорченная. А ещё к этой красоте прилагается светлый ум и спортивный характер. Успехов вам, Анечка».

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