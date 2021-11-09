Итальянский тренер: Россия мало заботится о том, кто из фигуристок победит

Итальянский тренер по фигурному катанию Лоренцо Магри высказал мнение, что в России не слишком переживают по поводу того, кто именно из фигуристок поднимется на высшую ступень пьедестала.
«Судя по тому, что мы, европейцы, видим со стороны, кажется, что Россия заинтересована только в победе и мало заботится о том, кто победит. У вас есть медаль, но имя не имеет значения. Но фигуристки похожи на вино, с возрастом они становятся только лучше. И если девушка уходит из спорта рано, то не успевает созреть. Я скучаю по тому, чтобы волноваться в конце программы из-за прожитой на льду истории. Хочется сопереживать спортсменкам, а не только видеть потрясающие прыжки.
Я очень уважаю Этери (Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата») и всю её группу. Уважаю Светлану Панову и других коллег, но я бы хотел, чтобы через несколько лет эти девушки всё ещё выступали, чтобы мы смогли увидеть, чего они добились и куда дошли», — сказал Магри в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.
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