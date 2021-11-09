Дарья Усачёва назвала самого весёлого спортсмена в группе Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Дарья Усачёва, занимающаяся под руководством заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, назвала фигуриста, который, по её мнению, является самым весёлым в группе наставницы.

«Морис (Квителашвили. — Прим. «Чемпионата») — сказала Усачёва в шоу Максима Транькова под названием «90 секунд» на Первом канале.

Также Дарья ответила на вопрос, кто в фигурном катании служит для неё примером.

«Алина Загитова», — призналась она.

15-летняя Усачёва — серебряный призёр этапа Гран-при Skate America 2021 года, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2020 года.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!