Дарья Усачёва назвала самого весёлого спортсмена в группе Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Дарья Усачёва, занимающаяся под руководством заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, назвала фигуриста, который, по её мнению, является самым весёлым в группе наставницы.
«Морис (Квителашвили. — Прим. «Чемпионата») — сказала Усачёва в шоу Максима Транькова под названием «90 секунд» на Первом канале.
Также Дарья ответила на вопрос, кто в фигурном катании служит для неё примером.
«Алина Загитова», — призналась она.
15-летняя Усачёва — серебряный призёр этапа Гран-при Skate America 2021 года, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2020 года.
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