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Софья Самоделкина выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Казани

Софья Самоделкина выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Казани
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На четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани завершились соревнования женщин в короткой программе. Лучший результат показала воспитанница ЦСКА Софья Самоделкина, получившая от судей 78,86 балла. Второй стала Анастасия Гулякова из Санкт-Петербурга, третьей — Валерия Шульская, представляющая Оренбургскую область.

Произвольную программу фигуристки покажут завтра, 10 ноября.

Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань
Женщины. Короткая программа

1. Софья Самоделкина (Москва) – 78,86.
2. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург) – 66,90.
3. Валерия Шульская (Оренбургская область) – 65,89.
4. Анна Ромасюк (ХМАО-Югра) – 56,68.
5. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 54,95.
6. Анастасия Зинина (Москва) – 54,21.

Фигурное катание. Кубок России-2022. Этап 4, Казань
Женщины. Короткая программа
09 ноября 2021, вторник. 17:45 МСК
Окончено
1
Софья Самоделкина
Москва
78.86
2
Анастасия Гулякова
Санкт-Петербург
66.90
3
Валерия Шульская
Оренбургская область
65.89
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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