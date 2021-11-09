Софья Самоделкина выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Казани
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На четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани завершились соревнования женщин в короткой программе. Лучший результат показала воспитанница ЦСКА Софья Самоделкина, получившая от судей 78,86 балла. Второй стала Анастасия Гулякова из Санкт-Петербурга, третьей — Валерия Шульская, представляющая Оренбургскую область.
Произвольную программу фигуристки покажут завтра, 10 ноября.
Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань
Женщины. Короткая программа
1. Софья Самоделкина (Москва) – 78,86.
2. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург) – 66,90.
3. Валерия Шульская (Оренбургская область) – 65,89.
4. Анна Ромасюк (ХМАО-Югра) – 56,68.
5. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 54,95.
6. Анастасия Зинина (Москва) – 54,21.
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