Софья Самоделкина выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Казани

На четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани завершились соревнования женщин в короткой программе. Лучший результат показала воспитанница ЦСКА Софья Самоделкина, получившая от судей 78,86 балла. Второй стала Анастасия Гулякова из Санкт-Петербурга, третьей — Валерия Шульская, представляющая Оренбургскую область.

Произвольную программу фигуристки покажут завтра, 10 ноября.

Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань

Женщины. Короткая программа

1. Софья Самоделкина (Москва) – 78,86.

2. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург) – 66,90.

3. Валерия Шульская (Оренбургская область) – 65,89.

4. Анна Ромасюк (ХМАО-Югра) – 56,68.

5. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 54,95.

6. Анастасия Зинина (Москва) – 54,21.