Ирина Слуцкая оценила шансы российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая рассказала о перспективах российских фигуристок на Играх-2022 в Пекине.
«Мне кажется, первые три места у девочек точно должны быть наши. Последовательность тех, кто попадёт на Олимпиаду, пока неизвестна никому, потому что всё будет зависеть от чемпионата России и выбор будет очень сложный. Потому что есть и вчерашние юниоры, которые в принципе по возрасту уже могут участвовать, и наши лидеры, а их минимум четыре. Это сейчас Валиева, Щербакова, Туктамышева, Трусова. Это основная четвёрка.
Но у нас ещё есть Майя Хромых, есть Алёна Косторная. Но думаю, что бороться за Олимпиаду в первую очередь будут вот эти четыре девочки. Они являются лидерами. По Саше сейчас, правда, информация прошла о том, что у неё какая-то травма. Дай бог, чтобы она всё залечила. Это мировые лидеры, поэтому я даже не понимаю, кто из наших соперников может вмешаться в эту борьбу. Если все будут кататься ровненько, чистенько, то в принципе шансов нет ни у кого. Я имею в виду у тех. И это очень круто», — сказала Слуцкая YouTube-каналу «Антонимы».
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