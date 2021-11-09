«Подруг в спорте нет». Ирина Слуцкая — об отношениях между фигуристками

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая рассказала, в каких отношениях между собой находятся фигуристки.

«У меня дочери 11 лет, и я не могу сказать, что она воспринимает своих коллег по тренировочному процессу как соперниц, которых она тихо ненавидит. Дети всё же более чистые существа, а когда выходишь в мир огромного и жестокого спорта, там уже никто ни с кем и ни с чем не считается. Подруг в спорте нет. Кто бы что ни говорил, я не верю, что между соперницами может быть дружба. Она может быть у одиночника с коллегой из парного катания или танцев на льду. Но чтобы две одиночницы дружили! Это из разряда фантастики. Вы можете быть в нормальных отношениях… Мы всё время общались. Но это не касалось спорта, не касалось подготовки, это были разговоры ни о чём. И, выйдя из автобуса, мы расходились по своим номерам. Никогда не ходили друг к другу в гости и не созванивались, не списывались. У каждой была своя жизнь. Но, выходя на лёд, мы ненавидели друг друга. Проявлялась спортивная злость, которая не позволяла тебе уступить сопернице. На льду кипят такие страсти! Нет дружбы, не верьте», — сказала Слуцкая YouTube-каналу «Антонимы».