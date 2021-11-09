Тарасова — о паре Медведева/Милохин: так музыкально! Так трогательно, как могут только они

Заслуженный тренер СССР, судья «Ледникового периода» Татьяна Тарасова оценила романтичный номер двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина в седьмом выпуске шоу.

«Илюша Авербух, Лена Масленникова, спасибо вам большое за них — таких необыкновенных. Таких, которые катаются шёпотом. Которые понимают каждый звук музыки. Которые технически делают уже то, что ни ей, ни ему никогда не давалось и не нужно было раньше. Они делают очень точные поддержки в этой музыке и приземляются на одну ногу. Это невероятно, потому что эти два человека никогда не были связаны с этими поддержками, которые изучают по 10 лет. Так музыкально! Так трогательно, как могут только они», — приводит слова Тарасовой «Газета.Ru».