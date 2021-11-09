Дикиджи опередил Лазукина в короткой программе на этапе Кубка России в Казани
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На четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани завершились соревнования мужчин в короткой программе.
Лучший результат показал 17-летний Владислав Дикиджи. Он чисто исполнил программу и получил от судей оценку в 88,18 балла.
Второе место занимает воспитанник Алексея Мишина Андрей Лазукин, допустивший ошибку при приземлении с тройного акселя. Замыкает тройку призёров Роман Атояр. Все спортсмены представляют Санкт-Петербург.
Фигуристы представят произвольные программы завтра, 10 ноября.
Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань
Мужчины. Короткая программа
1. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) – 88,18.
2. Андрей Лазукин (Санкт-Петербург – Самарская область) – 83,98.
3. Роман Атояр (Санкт-Петербург) – 71,79.
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