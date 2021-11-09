Аделия Петросян исполнила четверной флип на тренировке

Российская фигуристка Аделия Петросян, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, исполнила на тренировке четверной флип. Видео с прыжком фигуристки опубликовано на странице команды Тутберидзе в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

В сезоне-2021/2022 14-летняя Петросян выиграла этап юниорской серии Гран-при в Любляне и получила право выступить в финале Гран-при, который пройдёт с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).Её соперницами будут россиянки Софья Акатьева, Вероника Жилина и Софья Муравьёва, а также американки Линдси Торнгрен и Изабо Левито. Ещё одно вакантное место будет отдано фигуристке из Японии как представительнице страны-организатора турнира.