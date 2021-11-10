Источник: Евгения Медведева и Даня Милохин поцеловались на «Ледниковом периоде»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева и российский тиктокер Даня Милохин поцеловались в ходе проката в седьмом эпизоде телепроекта «Ледниковый период». Об этом информирует издание «Газета.ру».

Сообщается, что Медведева и Милохин исполнили трогательный номер, который закончился поцелуем. В финале романтичного проката Евгения и Даня скрылись за белой ширмой, которая подсвечивалась сзади, и зрителям были видны только их тени. Было заметно, как контуры Медведевой и Милохина поцеловались в губы.

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