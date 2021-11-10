Даня Милохин ответил на вопрос Алины Загитовой о поцелуе с Евгенией Медведевой

Российский тиктокер Даня Милохин ответил на вопрос олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой о поцелуе с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Милохин и Медведева вместе выступают в телепроекте «Ледниковый период», в последнем номере они поцеловались; Загитова является ведущей шоу вместе с чемпионом ОИ-2002 Алексеем Ягудиным.

«Даня, вы правда поцеловались или это был трюк?» — приводит слова Загитовой «Газета.ру».

«Это наш секрет», — ответил Милохин.

«Вам очень идёт такой трогательный номер», — заметила Алина.

«У меня немного комочек в горле пробежал», — признался Даня.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!