Даня Милохин ответил на вопрос Алины Загитовой о поцелуе с Евгенией Медведевой

Российский тиктокер Даня Милохин ответил на вопрос олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой о поцелуе с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Милохин и Медведева вместе выступают в телепроекте «Ледниковый период», в последнем номере они поцеловались; Загитова является ведущей шоу вместе с чемпионом ОИ-2002 Алексеем Ягудиным.
«Даня, вы правда поцеловались или это был трюк?» — приводит слова Загитовой «Газета.ру».
«Это наш секрет», — ответил Милохин.
«Вам очень идёт такой трогательный номер», — заметила Алина.
«У меня немного комочек в горле пробежал», — признался Даня.
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