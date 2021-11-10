«Ноль рублей, ноль копеек». Ирина Слуцкая пожаловалась на отсутствие пенсии

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая пожаловалась, что не получает пенсии от государства.
«Моя пенсия — ноль рублей, ноль копеек. Это раньше — откатаешься, тебе, может, 15 тысяч рублей и дадут. Пенсия есть у олимпийских чемпионов, я же призёр дважды. У меня нет ничего, только голова и какой-то опыт», — заявила Слуцкая в интервью YouTube-каналу «Антонимы».
В 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Слуцкая завоевала серебро, уступив только Саре Хьюз из США, а на Играх-2006 в Турине Ирина оказалась третьей, пропустив японку Сидзуку Аракаву и американку Сашу Коэн. Дважды Слуцкая выигрывала чемпионаты мира, также она стала первой в мире одиночницей, кому удалось выиграть золотую медаль на чемпионате Европы семь раз.
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