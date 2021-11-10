«Кажется, у меня прибавилось седых волос». Боброва — о съёмках «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала об ощущениях от участия в шоу «Ледниковый период». Она выступает в паре с актёром Макаром Запорожским.

«И ещё одна съёмка позади! Мне кажется, за последние два дня у меня на голове прибавилось несколько десятков седых волос! Уж очень я переживаю за наши с Макаром номера… А когда они ещё и сделаны накануне, мой перфекционист нервно сидит в углу и рвёт на себе волосы. Ну а итог сегодняшнего дня, как всегда, увидите совсем скоро!» — написала Боброва в своём «инстаграме».

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