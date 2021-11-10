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«Меня неправильно поняли». Итальянский тренер о словах о победах России в фигурном катании

«Меня неправильно поняли». Итальянский тренер о словах о победах России в фигурном катании
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Итальянский тренер по фигурному катанию Лоренцо Магри объяснил свои слова о победах России в фигурном катании. Ранее Магри высказал мнение, что в России не слишком переживают по поводу того, кто именно из фигуристок поднимется на высшую ступень пьедестала.

«Мне кажется, меня немного неправильно интерпретировали. Я говорил, что нынешняя система приводит к невозможности привязаться к спортсменам, их карьере и становлению, потому что, к сожалению, всё очень быстро заканчивается. Конкуренция очень высока, и более молодые становятся всё сильнее и сильнее.

Таким образом, больше невозможно следить за ростом спортсмена. Можно радоваться медалям, но больше нет времени, чтобы как следует познакомиться с молодыми спортсменками и привязаться к ним», — приводит слова Магри Inoprosport.

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