«Такая паника случилась». Майя Хромых — о первой тренировке с Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Майя Хромых, которая занимается под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, рассказала о первой тренировке под руководством наставницы.

«Я каждый день представляла себе эту первую тренировку — как зайдёт Этери Георгиевна, как я кататься буду. Это очень волнительно было.

Она заходит на лёд, а у меня не получается тройной лутц. Такая паника случилась: как же так, вот она здесь, а у меня ничего не получается. Я еду, пытаюсь прыгнуть, падаю.

Кошмар? Да. Но в итоге она мне исправила ошибку — и всё получилось», — приводит слова Хромых ТАСС.

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