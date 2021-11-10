«Такая паника случилась». Майя Хромых — о первой тренировке с Этери Тутберидзе
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Российская фигуристка Майя Хромых, которая занимается под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, рассказала о первой тренировке под руководством наставницы.
«Я каждый день представляла себе эту первую тренировку — как зайдёт Этери Георгиевна, как я кататься буду. Это очень волнительно было.
Она заходит на лёд, а у меня не получается тройной лутц. Такая паника случилась: как же так, вот она здесь, а у меня ничего не получается. Я еду, пытаюсь прыгнуть, падаю.
Кошмар? Да. Но в итоге она мне исправила ошибку — и всё получилось», — приводит слова Хромых ТАСС.
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