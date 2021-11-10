Хромых рассказала, как появилась фраза «Майя может»

Российская фигуристка Майя Хромых, которая занимается под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, рассказала, как появилась фраза «Майя может», которая ассоциируется с ней. По словам Хромых, это придумала Тутберидзе.
«Эта фраза пошла от Этери Георгиевны: она сначала поставила такой хэштег, а потом произнесла её после финала Кубка России. Этери Георгиевна сказала, и все подхватили», — приводит слова Хромых Sport24.
Майя добавила, что тот турнир стал для неё самым запоминающимся в карьере.
«Да, я ведь там исполнила два четверных. Но и Гран-при в Италии тоже теперь будет в числе самых запоминающихся», — сказала она.
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