Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Хромых рассказала, как появилась фраза «Майя может»

Хромых рассказала, как появилась фраза «Майя может»
Комментарии

Российская фигуристка Майя Хромых, которая занимается под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, рассказала, как появилась фраза «Майя может», которая ассоциируется с ней. По словам Хромых, это придумала Тутберидзе.

«Эта фраза пошла от Этери Георгиевны: она сначала поставила такой хэштег, а потом произнесла её после финала Кубка России. Этери Георгиевна сказала, и все подхватили», — приводит слова Хромых Sport24.

Майя добавила, что тот турнир стал для неё самым запоминающимся в карьере.

«Да, я ведь там исполнила два четверных. Но и Гран-при в Италии тоже теперь будет в числе самых запоминающихся», — сказала она.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021