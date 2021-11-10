Канадский дизайнер: Пападакис молодец, что продолжила танцевать, хотя расстегнулось платье

Канадский дизайнер Мэтью Карон прокомментировал инцидент с участием Габриэлы Пападакис на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, когда у неё во время короткого танца с Гийомом Сизероном неожиданно расстегнулось платье.

«Почему порвалось платье Габриэлы во время короткого танца на Олимпийских играх в Корее? У меня нет мнения на этот счёт, потому что работа не моя. Я начал сотрудничать с Габриэлой и Гийомом после Олимпиады, когда Тесса и Скотт (Вирту и Мойр. — Прим. «Чемпионата») решили завершить карьеру.

Единственное, что могу сказать про ту ситуацию: Габи молодец, что продолжила танцевать после того, как платье неожиданно расстегнулось. Она собралась в доли секунды и смогла отпустить ситуацию. Эта девушка очень сильна духом. Для меня Габриэла — чемпионка просто за это», — цитирует дизайнера «Матч ТВ».

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