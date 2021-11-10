Хореограф «Ледникового периода» ответил на вопрос о ругани Тарасовой в адрес участников

Двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский ответил на вопрос, правильно ли, что заслуженный тренер СССР, член жюри Татьяна Тарасова часто ругает непрофессионалов, выступающих в проекте в парах с фигуристами.
«Зато рейтинги высокие! Разве хорошо было бы, если бы только хвалила? В любом шоу должен присутствовать конфликт.
Когда я сам катался в «Ледниковом», тоже обижался, когда Татьяна Анатольевна не стеснялась в выражениях, но понимал, что на судей обижаться смысла нет. Лучше прислушаться, толку будет больше», — приводит слова Ставиского «Экспресс-газета».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 10 ноября 2021
-
12:36
-
12:35
-
12:14
-
11:17
-
11:14
-
11:09
-
10:48
-
10:32
-
10:23
-
10:18
-
10:15
-
09:09
-
09:00
-
08:19
-
08:01
-
07:48
-
07:41
-
07:35
- 9 ноября 2021
-
22:28
-
21:52
-
21:32
-
21:19
-
20:52
-
20:22
-
19:53
-
14:13
-
12:53
-
12:50
-
12:09
-
10:31
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:28
-
09:23