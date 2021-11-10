Хореограф «Ледникового периода» ответил на вопрос о ругани Тарасовой в адрес участников

Двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский ответил на вопрос, правильно ли, что заслуженный тренер СССР, член жюри Татьяна Тарасова часто ругает непрофессионалов, выступающих в проекте в парах с фигуристами.

«Зато рейтинги высокие! Разве хорошо было бы, если бы только хвалила? В любом шоу должен присутствовать конфликт.

Когда я сам катался в «Ледниковом», тоже обижался, когда Татьяна Анатольевна не стеснялась в выражениях, но понимал, что на судей обижаться смысла нет. Лучше прислушаться, толку будет больше», — приводит слова Ставиского «Экспресс-газета».

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