Татьяна Тарасова отреагировала на переход Артура Дмитриева в сборную США
Поделиться
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение 29-летнего российского фигуриста Артура Дмитриева продолжить профессиональную карьеру под флагом США.
«Представьте себя на его месте. Если бы вас нигде не публиковали, а вам пришло предложение лучше, вы бы долго думали? Вот и он нет. Логичное решение. Пожелаем Артуру счастливого пути.
Винить в этом надо только нас. Мы теряем своих детей — разлюбили их и не принимаем. А Артуру хочу пожелать удачи и чтобы у него всё получилось!» — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».
Новость по темеРоссийский фигурист Артур Дмитриев перешёл в сборную США
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 10 ноября 2021
-
12:36
-
12:35
-
12:14
-
11:17
-
11:14
-
11:09
-
10:48
-
10:32
-
10:23
-
10:18
-
10:15
-
09:09
-
09:00
-
08:19
-
08:01
-
07:48
-
07:41
-
07:35
- 9 ноября 2021
-
22:28
-
21:52
-
21:32
-
21:19
-
20:52
-
20:22
-
19:53
-
14:13
-
12:53
-
12:50
-
12:09
-
10:31
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:28
-
09:23
Партнерский контент