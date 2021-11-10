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Татьяна Тарасова отреагировала на переход Артура Дмитриева в сборную США

Татьяна Тарасова отреагировала на переход Артура Дмитриева в сборную США
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение 29-летнего российского фигуриста Артура Дмитриева продолжить профессиональную карьеру под флагом США.

«Представьте себя на его месте. Если бы вас нигде не публиковали, а вам пришло предложение лучше, вы бы долго думали? Вот и он нет. Логичное решение. Пожелаем Артуру счастливого пути.

Винить в этом надо только нас. Мы теряем своих детей — разлюбили их и не принимаем. А Артуру хочу пожелать удачи и чтобы у него всё получилось!» — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

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