Хореограф «Ледникового периода» прокомментировал инцидент с Милохиным, уронившим Медведеву

Двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский прокомментировал инцидент с российским тиктокером Даней Милохиным, который уронил двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в первом выпуске программы, вышедшем в октябре.
«Ему и двадцати лет нет, что вы хотите? Пообщавшись с ним, вижу: отличный парень. Много работает, талантлив и в каждом выпуске показывает успехи.
Да, ответственность за то, что он уронил Женю Медведеву, лежит и нас. И я много раз говорил Дане о поддержке, но на льду он разнервничался и ошибся, а все мои слова забыл», — приводит слова Ставиского «Экспресс-газета».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 10 ноября 2021
-
12:36
-
12:35
-
12:14
-
11:17
-
11:14
-
11:09
-
10:48
-
10:32
-
10:23
-
10:18
-
10:15
-
09:09
-
09:00
-
08:19
-
08:01
-
07:48
-
07:41
-
07:35
- 9 ноября 2021
-
22:28
-
21:52
-
21:32
-
21:19
-
20:52
-
20:22
-
19:53
-
14:13
-
12:53
-
12:50
-
12:09
-
10:31
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:28
-
09:23