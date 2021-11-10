Хореограф «Ледникового периода» прокомментировал инцидент с Милохиным, уронившим Медведеву

Двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский прокомментировал инцидент с российским тиктокером Даней Милохиным, который уронил двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в первом выпуске программы, вышедшем в октябре.

«Ему и двадцати лет нет, что вы хотите? Пообщавшись с ним, вижу: отличный парень. Много работает, талантлив и в каждом выпуске показывает успехи.

Да, ответственность за то, что он уронил Женю Медведеву, лежит и нас. И я много раз говорил Дане о поддержке, но на льду он разнервничался и ошибся, а все мои слова забыл», — приводит слова Ставиского «Экспресс-газета».

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