Жулин – о переходе Дмитриева в сборную США: поздновато он это затеял, ему уже почти 30 лет

Тренер Александр Жулин прокомментировал решение 29-летнего российского фигуриста Артура Дмитриева продолжить профессиональную карьеру под флагом США.

«У Артура всегда было много травм, но он парень способный, интересный и харизматичный. Одно время даже у меня тренировался. Мне кажется, что он поздновато затеял свою смену гражданства, ему уже почти 30 лет. Это небольшая потеря для нашей страны и не сильное приобретение для сборной США. Но, подчеркну, я желаю ему всего самого наилучшего», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В последний раз Артур выступал под флагом России ещё в 2018 году, приняв участие в российском этапе серии Гран-при.



Артур Дмитриев стал первым фигуристом в истории, кому удалось исполнить каскад тройной лутц — тройной флип на официальных стартах на турнире серии «челленджер» Nebelhorn Trophy в 2018 году. Отец спортсмена — двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев-старший.