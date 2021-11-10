Жулин – о переходе Дмитриева в сборную США: поздновато он это затеял, ему уже почти 30 лет

Тренер Александр Жулин прокомментировал решение 29-летнего российского фигуриста Артура Дмитриева продолжить профессиональную карьеру под флагом США.
«У Артура всегда было много травм, но он парень способный, интересный и харизматичный. Одно время даже у меня тренировался. Мне кажется, что он поздновато затеял свою смену гражданства, ему уже почти 30 лет. Это небольшая потеря для нашей страны и не сильное приобретение для сборной США. Но, подчеркну, я желаю ему всего самого наилучшего», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
В последний раз Артур выступал под флагом России ещё в 2018 году, приняв участие в российском этапе серии Гран-при.
Артур Дмитриев стал первым фигуристом в истории, кому удалось исполнить каскад тройной лутц — тройной флип на официальных стартах на турнире серии «челленджер» Nebelhorn Trophy в 2018 году. Отец спортсмена — двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев-старший.
- 10 ноября 2021
-
13:47
-
12:36
-
12:35
-
12:14
-
11:17
-
11:14
-
11:09
-
10:48
-
10:32
-
10:23
-
10:18
-
10:15
-
09:09
-
09:00
-
08:19
-
08:01
-
07:48
-
07:41
-
07:35
- 9 ноября 2021
-
22:28
-
21:52
-
21:32
-
21:19
-
20:52
-
20:22
-
19:53
-
14:13
-
12:53
-
12:50
-
12:09
-
10:31
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:28