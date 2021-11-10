«Какая проблема-то?» Ирина Роднина — о переходе Артура Дмитриева в сборную США

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала решение 29-летнего российского фигуриста Артура Дмитриева продолжить профессиональную карьеру под флагом США.
«У Дмитриева же есть американское гражданство с момента рождения. Попробовал здесь — не случилось. Теперь хочешь попробовать в США. Какая проблема-то? Если бы у Артура был результат в России, после чего он вдруг решил выступать за США, — в таком случае, наверное, было бы грустно. Не знаю, когда Дмитриев выступал за Россию на главных стартах. Не выступал? Ну вот.
Вы мне можете объяснить, а что страшного произошло? Наши хоккеисты выступают в НХЛ — вам не грустно? Да, они играют хорошо… Тем более должно быть грустно, что хорошо они играют не в нашей стране», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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